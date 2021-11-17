Крымским IT-компаниям пообещали дать очень много денег

Государственный грант выдается в рамках проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии», который разработан с участием АНО «Диалог».

Средства предназначены на создание и внедрение коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов. Бюджетное финансирование стоимости проекта – до 50%.

Руководитель представительства «Национальной ассоциации цифровой экономики» в Республике Крым Андрей Неукрытый рассказал о своем опыте участия в подобных конкурсах:

«Грантовая поддержка способствуют развитию как уже состоявшихся компаний, так и молодых. Реализованные проекты с участием государственного финансирования по завершении могут положительно повлиять на конкретную отрасль и ее цифровую трансформацию, а также положительно на экономическую составляющую в Российской Федерации. Конечно, есть жесткие требования: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Это дополнительная мотивация для конкурсантов. Ряд компаний, которые получили гранты, сегодня являются прибыльными и их финансовые показатели составляют миллиарды рублей. Я и моя команда ранее получали грантовую поддержку, в рамках конкурса «Цифровой прорыв» в 2019 году».

Заявки на конкурс принимаются до 2023 года (необходимые документы возможно собрать за два месяца. Для подачи заявки необходима регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юридического лица на Госуслугах.Основные направления грантовой поддержки: платформы видеохостинга, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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