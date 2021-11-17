Крым опять обновил максимум по COVID-19

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867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 722 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 866 человек, выздоровевших за весь период – 98 056.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа. В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа, а привить необходимо в два раза больше людей, чем уже вакцинировали.

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