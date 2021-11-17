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Коронавирус в Крыму

Крым опять обновил максимум по COVID-19

09:01 среда, 17 ноября 2021
Крым опять обновил максимум по COVID-19

фото © strana.ua

867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 722 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 866 человек, выздоровевших за весь период – 98 056.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Норму по прививкам от COVID-19 выполнили только в Симферополе. Остальные регионы Крыма отстают по темпам вакцинации.

В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом. В Севастополе наблюдается рост количества пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа. В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа, а привить необходимо в два раза больше людей, чем уже вакцинировали.

Смертность в Крыму продолжает значительно превышать рождаемость. За девять месяцев 2021 года, по данным Крымстата, на полуострове родилось 13,5 тыс. детей. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Коронавирус в Крыму
Крым опять обновил максимум по COVID-19

Крым опять обновил максимум по COVID-19

867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.

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