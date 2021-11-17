Странности
«Камикадзе» из Ялты на самодельном электросамокате стал героем соцсетей
В Ялте водители возмущены пользователями электросамокатов, которые, зачастую, создают аварийную ситуацию на проезжей части.
Одно из таких видео ялтинцы разместили в соцсетях.
На записи видно, как пользователь электосамоката сначала «подрезал» мотоциклиста, а затем проехал по разделительной полосе.
«Это жесть. Рано или поздно самоликвидируется… Из-за таких дураков страдают добросовестные водители и пешеходы», — комментируют пользователи.
Несколько дней назад МВД России сообщило о росте числа ДТП с электросамокатами в полтора раза. С начала года в таких ДТП пострадало 438 человек, в 90% случаев это сами пользователи электросамокатов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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