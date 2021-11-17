«Камикадзе» из Ялты на самодельном электросамокате стал героем соцсетей

В Ялте водители возмущены пользователями электросамокатов, которые, зачастую, создают аварийную ситуацию на проезжей части.

Одно из таких видео ялтинцы разместили в соцсетях.

На записи видно, как пользователь электосамоката сначала «подрезал» мотоциклиста, а затем проехал по разделительной полосе.

«Это жесть. Рано или поздно самоликвидируется… Из-за таких дураков страдают добросовестные водители и пешеходы», — комментируют пользователи.

Несколько дней назад МВД России сообщило о росте числа ДТП с электросамокатами в полтора раза. С начала года в таких ДТП пострадало 438 человек, в 90% случаев это сами пользователи электросамокатов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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