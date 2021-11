Какой сегодня праздник 17 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день студентов (International Students Day)

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине.

Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day)

Международный день недоношенных детей был учрежден в 2009 году 17 ноября по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI).

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности.

По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире. Причем, в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Как известно, все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные — особенно, а проблема преждевременных родов остается одной из недооцениваемой обществом.

Ерема - Сиди дома

Народный праздник «Ерема – сиди дома» отмечается 17 ноября (по старому стилю – 4 ноября). День назван так был потому, что на Ерему разгуливала нечистая сила, поэтому лучше было оставаться дома. В церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Никандра (епископа Мирского) и Ермея (пресвитера). Другие названия праздника: «Еремей и Никандр», «Еремин день», «Еремеев день».

Также сегодня, 17 ноября, отмечают такие праздники:

- День участковых уполномоченных полиции РФ

- День памяти преподобного Иоанникия Великого

- День обмывщиков

- День знакомства с новым чаем

- Всемирный день вазэктомии (World Vasectomy Day)

- День защиты черных котов и кошек в Италии

- День домашнего хлеба (National Homemade Bread Day) в США

- День пешеходного туризма (National Hiking Day) в США

- День мучеников в Индии

- День пахлавы (National Baklava Day) в США

- День национального возрождения Азербайджана

- День недружелюбия (National Unfriend Day) в США

- День борьбы за свободу и демократию в Чехии, Словакии

- День военно-медицинского работника в Армении

- День кыргызского кино

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Симон, Никандр, Порфирий, Меркурий, Аникий, Клементина, Ерм (Ермий, Ермей).

Что происходило 17 ноября в прошлые годы

1663 - Были сформированы и подписаны «Батуринские статьи». Вследствие статей гетманская власть в Украине значительно ограничивалась в пользу русского царя.

1800 - Столицей Соединенных Штатов Америки стал Вашингтон.

1804 - Год основания университета в городе Харьков.

1852 - Конец истории коммунистической партии в Прусии, во главе которой стоял Карл Маркс.

1869 - Церемония открытия Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря.

1913 - Через Панамский канал проходит первое судно.

1933 - Правление США объявляют о признании СССР дружественной страной и возобновляет с ней торговые отношения.

1939 - событие, следствием которого в Украине положено начало празднования дня студента. В Праге тысячи студентов вместе с преподавателями вышли на улицы города с протестом против оккупации нацистами. Почти все участники митинга были расстреляны или отправлены в концлагеря.

1953 - Первая экскурсия в мавзолей, где покоятся тела Ленина и Сталина.

1959 - Южноафриканская компания «Де Бирс», начинает процесс изготовления искусственных бриллиантов.

1966 - Состоялся крупнейший метеоритный дождь. Метеоры группы Леонидов можно было наблюдать в восточной части СССР и западной части Северной Америки.

1967 - Год выхода очередного шедевра группы «Битлз». Именно тогда ансамбль закончил работу над альбомом «Magical Mystery Tour».

1969 - В Хельсинки (Швеция) начинаются советско-американские переговоры касательно ограничения стратегических вооружений обеих стран.

1971 - Состоялся военный переворот в Северной Ирландии.

1989 - 50-летие со дня расстрела студентов на демонстрации против нацистов в Праге. Студенты снова вышли на улицу с целью почтить память погибших, но демонстрация была разогнана полицией. Собственно, это послужило началом «бархатной революции» в Чехословакии.

2001 - Бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани вернулся в Кабул через пять лет после того, как был смещен движением «Талибан».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 ноября. Какие праздники будут завтра?

