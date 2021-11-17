Власть
Депутаты выбрали нового главу администрации Симферопольского района
Депутаты Симферопольского райсовета выбрали Дениса Кратюка главой администрации района.
Об этом сообщила глава райсовета Галина Шабанова.
«43 депутата единогласно избрали Кратюка Дениса Васильевича», – сказала Шабанова.
С февраля 2020 года по октябрь 2021 года Кратюк был первым заместителем министра сельского хозяйства Крыма. До этого в течение пяти лет он возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр агрохимической службы «Крымский».
Ранее конкурсная комиссия выбрала Кратюка, который был и.о. главы администрации Симферопольского района, и заместителя председателя Симферопольского райсовета Бориса Селютина в качестве кандидатов на должность руководителя администрации.
Кроме Кратюка и Селютина, в конкурсе участвовали глава администрации Николаевского сельского поселения Андрей Доманицкий и экс-депутат Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков, которого в 2020 году осудили за попытку присвоить чужой дом.
15 октября 2021 года депутаты Симферопольского райсовета приняли отставку Диониса Алексанова с должности главы администрации района. Эту должность он занимал с ноября 2019 года, а до этого был депутатом Госсовета Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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