Депутаты выбрали нового главу администрации Симферопольского района

Депутаты Симферопольского райсовета выбрали Дениса Кратюка главой администрации района.

Об этом сообщила глава райсовета Галина Шабанова.

«43 депутата единогласно избрали Кратюка Дениса Васильевича», – сказала Шабанова.

С февраля 2020 года по октябрь 2021 года Кратюк был первым заместителем министра сельского хозяйства Крыма. До этого в течение пяти лет он возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр агрохимической службы «Крымский».

Ранее конкурсная комиссия выбрала Кратюка, который был и.о. главы администрации Симферопольского района, и заместителя председателя Симферопольского райсовета Бориса Селютина в качестве кандидатов на должность руководителя администрации.

Кроме Кратюка и Селютина, в конкурсе участвовали глава администрации Николаевского сельского поселения Андрей Доманицкий и экс-депутат Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков, которого в 2020 году осудили за попытку присвоить чужой дом.

15 октября 2021 года депутаты Симферопольского райсовета приняли отставку Диониса Алексанова с должности главы администрации района. Эту должность он занимал с ноября 2019 года, а до этого был депутатом Госсовета Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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