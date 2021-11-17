Депутаты в Евпатории отстранили Харитоненко от должности

Евпаторийский горсовет принял решение о временном отстранении Олеси Харитоненко от должности.

Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Отстранили большинством голосов депутатов на время установления обстоятельств, явившихся основанием для отстранения», - уточнили в горсовете.

Временно исполнять обязанности главы горсовета Евпатории будет заместитель Харитоненко Эммилия Леонова.

26 октября решение об отстранении уже принял Евпаторийский городской суд. Харитоненко обвиняют в совершении преступления.

В понедельник она была исключена из состава Государственного Совета Российской Федерации. Указ о внесении изменений подписал президент РФ Владимир Путин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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