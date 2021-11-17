Власть
Депутаты в Евпатории отстранили Харитоненко от должности
Евпаторийский горсовет принял решение о временном отстранении Олеси Харитоненко от должности.
Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
«Отстранили большинством голосов депутатов на время установления обстоятельств, явившихся основанием для отстранения», - уточнили в горсовете.
Временно исполнять обязанности главы горсовета Евпатории будет заместитель Харитоненко Эммилия Леонова.
26 октября решение об отстранении уже принял Евпаторийский городской суд. Харитоненко обвиняют в совершении преступления.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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