Происшествия
В Ялте пять автомобилей попали в оставленную коммунальщиками ловушку
В курортной столице Крыма сегодня 5 автомобилей угодили в оставленные коммунальщиками открытыми люки.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На улицах Ялты проводят работы по замене люков. Водители не замечают дыр в дороге и просто проваливаются в них. По словам очевидцев, уже более пяти машин колесами ушли под землю.
Примечательно, что опасные участки не ограждены. В комментариях пользователи соцсетей посоветовали сразу же вызывать ГИБДД и составлять протокол, чтобы наказать транспортный отдел горадминистрации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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