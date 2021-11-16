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Происшествия

В Ялте пять автомобилей попали в оставленную коммунальщиками ловушку

17:20 вторник, 16 ноября 2021
Ялта

В курортной столице Крыма сегодня 5 автомобилей угодили в оставленные коммунальщиками открытыми люки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На улицах Ялты проводят работы по замене люков. Водители не замечают дыр в дороге и просто проваливаются в них. По словам очевидцев, уже более пяти машин колесами ушли под землю.

Примечательно, что опасные участки не ограждены. В комментариях пользователи соцсетей посоветовали сразу же вызывать ГИБДД и составлять протокол, чтобы наказать транспортный отдел горадминистрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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