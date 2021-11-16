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Власть

В севастопольской больнице появится здание для хранения трупов

До 10 декабря планируется возвести патологоанатомический модуль.

В Севастополе на территории Первой городской больницы до 10 декабря 2021 года должен появиться новый модуль для хранения тел. Возвести здание, внутри которого будут находиться две ходильные установки на 10 трупов каждая, обязана ижевская компания «Жилищно-коммунальная система Экология».

Как сказано в медико-техническом задании на официальном портале госзакупок, патологоанатомический модуль не является объектом капитального строительства. При этом несущие конструкции и коммуникации модуля будут разборными. Таким образом здание будет мобильным – в случае необходимости его можно будет перенести на новое место эксплуатации.

«Патологоанатомический модуль – камера для хранения трупов – является медицинским изделием и зарегистрирован надлежащим образом в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранении», – уточняется в медико-техническом задании.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.

Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму. В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек. По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов. Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.

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