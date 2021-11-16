В севастопольской больнице появится здание для хранения трупов

До 10 декабря планируется возвести патологоанатомический модуль.

В Севастополе на территории Первой городской больницы до 10 декабря 2021 года должен появиться новый модуль для хранения тел. Возвести здание, внутри которого будут находиться две ходильные установки на 10 трупов каждая, обязана ижевская компания «Жилищно-коммунальная система Экология».

Как сказано в медико-техническом задании на официальном портале госзакупок, патологоанатомический модуль не является объектом капитального строительства. При этом несущие конструкции и коммуникации модуля будут разборными. Таким образом здание будет мобильным – в случае необходимости его можно будет перенести на новое место эксплуатации.

«Патологоанатомический модуль – камера для хранения трупов – является медицинским изделием и зарегистрирован надлежащим образом в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранении», – уточняется в медико-техническом задании.

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