Власть
В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа
В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа, а привить необходимо в два раза больше людей, чем уже вакцинировали.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.
«От гриппа вакцина уже заканчивается, но есть еще, сейчас ожидаем новые поставки», – сказал Денисов.
Как сообщил главный внештатный эпидемиолог депхздрава Севастополя Сергей Грыга, на сегодняшний день в городе осталось около двух тысяч доз вакцины от гриппа.
По словам главы депздрава, на сегодняшний день от гриппа в Севастополе привились 72 тысячи человек, тогда как для достижения коллективного иммунитета (60% населения) необходимо вакцинировать еще 135 тысяч.
Губернатор Михаил Развожаев поручил усилить работу по вакцинации.
«Надо эту работу усиливать, по гриппу у нас не очень темпы вакцинации. Желательно бы тоже до конца декабря завершить эту работу», – сказал глава города. В пресс-службе департамента здравоохранения уточнили, что поставка в объеме 37 тысяч доз ожидается в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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