В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19

По состоянию на 16 ноября в Севастополе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания COVID-19.

Это меньше показателей, зафиксированных сутками ранее. При этом летальных случаев от коронавируса зафиксировано больше, чем вчера. Соответствующую статистику публикует правительство города.

«541 человек выписан после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 56 до 85 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 661 человек. В настоящий момент выздоровели 37 061 человек, 1 540 умерли», – сказано в информации.

Накануне власти Севастополя сообщали о 350 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 6 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.