Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Норму по прививкам от COVID-19 выполнили только в Симферополе ● В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек ● Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки
В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19
По состоянию на 16 ноября в Севастополе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания COVID-19.
Это меньше показателей, зафиксированных сутками ранее. При этом летальных случаев от коронавируса зафиксировано больше, чем вчера. Соответствующую статистику публикует правительство города.
«541 человек выписан после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 56 до 85 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 661 человек. В настоящий момент выздоровели 37 061 человек, 1 540 умерли», – сказано в информации.
Накануне власти Севастополя сообщали о 350 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 6 пациентов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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