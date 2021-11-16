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Коронавирус в Крыму

В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

фото © pixabay.com

В Севастополе наблюдается рост количества пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Менее чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия», - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. Мурашко также отметил, что ранее вакцинированные пациенты с коронавирусом крайне редко попадают в реанимацию, поскольку намного легче переносят заболевание.

На сегодняшний день в стационарах находится 246 тысяч пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких находятся чуть более 7 тысяч человек, добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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