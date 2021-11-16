Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек ● Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки ● Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму ● В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек
В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом
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В Севастополе наблюдается рост количества пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Менее чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия», - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. Мурашко также отметил, что ранее вакцинированные пациенты с коронавирусом крайне редко попадают в реанимацию, поскольку намного легче переносят заболевание.
На сегодняшний день в стационарах находится 246 тысяч пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких находятся чуть более 7 тысяч человек, добавил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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