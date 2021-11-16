В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

фото © pixabay.com

В Севастополе наблюдается рост количества пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Менее чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия», - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. Мурашко также отметил, что ранее вакцинированные пациенты с коронавирусом крайне редко попадают в реанимацию, поскольку намного легче переносят заболевание.

На сегодняшний день в стационарах находится 246 тысяч пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких находятся чуть более 7 тысяч человек, добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертность в Крыму продолжает значительно превышать рождаемость. За девять месяцев 2021 года, по данным Крымстата, на полуострове родилось 13,5 тыс. детей. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.

Стало известно, какими ЛОР заболеваниями чаще всего болеют крымчане. В 2020 году на базе оториноларингологического отделения филиала ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России в Крыму было выполнено 180 плановых операций.

В севастопольской больнице появится здание для хранения трупов. До 10 декабря планируется возвести патологоанатомический модуль.