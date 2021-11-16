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Власть

В парках Симферополя не работают общественные туалеты

Общественные уборные, расположенные в парках Симферополя, нуждаются в подключении к коммуникациям.

Об этом сообщает «Радио Крым», ссылаясь на руководителя МБУК «Парки столицы» Романа Филипенко.

«Существуют объективные причины по обустройству туалетных комнат. Разбираемся. Основная проблема в коммуникациях, это большие затраты. В парке Шевченко, например, стоит туалет два года закрытый, потому что он не подсоединен к сетям. К сетям его подсоединить довольно дорого», - сказал Филипенко.

Директор парков надеется, что запуск муниципальных аттракционов позволит учреждению заработать суммы, необходимые для ремонта и подключения уборных к коммуникациям.

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