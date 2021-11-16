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Власть

В Крыму закончилась перепись населения

07:59 вторник, 16 ноября 2021

На сегодняшний день участие в переписи приняли 1,57 млн жителей Крыма, сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Перепись вошла в заключительную фазу. Крым активно участвует в переписи, на сегодня переписалось уже 83%. С помощью сайта «Госуслуги» переписались почти 335 тыс. человек», — сказала Ирина Кивико.

Согласно постановлению Правительства РФ, перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг.

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