В Крыму урожай подсолнечника вдвое превысил показатели 2020 года

В рамках уборочной кампании в Крыму собрали почти 100 тысяч тонн подсолнечника, это в два раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил вице-премьер республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

«Урожайность в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Крымские аграрии намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. Самая высокая урожайность, более 20 центнеров с гектара, получена в Красногвардейском и Красноперекопском районах», – цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

По словам министра, посевные площади подсолнечника в республике в сравнении с прошлым годом увеличились на 20% и составляют 64 тысячи гектаров.

Ранее в Минсельхозе РК сообщили, что в этом году крымская сельхозпродукция экспортировалась в 11 стран мира.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму виноград созрел позже обычного. Погодные условия привели к тому, что виноград созрел на несколько дней позднее обычного.

Крымские производители предлагают выдержанный в сене с вершины Ай-Петри авторский сыр. Пармезан, качотта, гауда, рикотта и фирменный – «Золото Крыма». Итальянские традиции и дух Прованса соединилась в крафтовой сыроварне «С миром за сыром» в селе Плотинное, расположенном в Бахчисарайском районе. Авторские технологии, применение ручного труда и вдохновение крымской природой помогают создавать неповторимый продукт.

В Крыму поспели «яркие шары». Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.

Крымских аграриев заставят выращивать картофель, свеклу и морковь. Минсельхоз Крыма в 2022 году направит местным аграриям средства господдержки, в том числе из бюджета республики, для увеличения объемов производства овощей.