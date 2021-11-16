Власть
В Крыму урожай подсолнечника вдвое превысил показатели 2020 года
В рамках уборочной кампании в Крыму собрали почти 100 тысяч тонн подсолнечника, это в два раза больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщил вице-премьер республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
«Урожайность в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Крымские аграрии намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. Самая высокая урожайность, более 20 центнеров с гектара, получена в Красногвардейском и Красноперекопском районах», – цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.
По словам министра, посевные площади подсолнечника в республике в сравнении с прошлым годом увеличились на 20% и составляют 64 тысячи гектаров.
Ранее в Минсельхозе РК сообщили, что в этом году крымская сельхозпродукция экспортировалась в 11 стран мира.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму виноград созрел позже обычного. Погодные условия привели к тому, что виноград созрел на несколько дней позднее обычного.
Крымские производители предлагают выдержанный в сене с вершины Ай-Петри авторский сыр. Пармезан, качотта, гауда, рикотта и фирменный – «Золото Крыма». Итальянские традиции и дух Прованса соединилась в крафтовой сыроварне «С миром за сыром» в селе Плотинное, расположенном в Бахчисарайском районе. Авторские технологии, применение ручного труда и вдохновение крымской природой помогают создавать неповторимый продукт.
В Крыму поспели «яркие шары». Мясистую, сладкую и очень полезную хурму в Крым завезли еще в XIX веке. Прижилось экзотическое дерево далеко не сразу. Зато сегодня наслаждаться хурмой и выращивать ее на своем приусадебном участке могут жители практически всего полуострова.
Крымских аграриев заставят выращивать картофель, свеклу и морковь. Минсельхоз Крыма в 2022 году направит местным аграриям средства господдержки, в том числе из бюджета республики, для увеличения объемов производства овощей.
Синоптики рассказали, угрожает ли Крыму бушующий в Новороссийске ураган
Сегодня в Новороссийске из-за урагана с порывами до 33-38 м/с включили предупредительные сирены.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.
Какой сегодня праздник 16 ноября фото
Сегодня, 16 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты
В селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.
13 ноября
В Севастополе объявлено вознаграждение за поимку автора котограффити
В соцсетях разыскивают севастопольского художника, который разрисовал весь город котиками.