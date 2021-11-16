В Крыму силовики пришли к экс-директору департамента сельского хозяйства

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия с бывшим директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадимом Кирпичниковым.

Об этом сообщил информированный источник.

«Проводятся необходимые оперативные действия, в частности, выемка документов по нескольким адресам. Официально гражданин в настоящее время не задержан», – сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ, Кирпичников лишился должности несколько дней назад – с ним не продлили заключенный ранее контракт. Разбирательство касается деятельности рынков в Севастополе, которые курировал бывший чиновник. Оперативной разработкой занимались сотрудники ФСБ.

Официальной информации о проводимых мероприятиях от правоохранительных органов в настоящее время не поступало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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