В Феодосии проверяют врачей из-за рождения мертвого ребенка

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В социальных сетях появилось видеообращение, в котором родственница роженицы из Феодосии сообщила о трагедии, произошедшей в их семье: ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым.

Женщина обвиняет в случившемся врачей.

По поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева следственным отделом по городу Феодосии была незамедлительно организована проверка поступивших сведений.

Как сообщается на сайте Следкома, в ходе мероприятий будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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