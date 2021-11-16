Ученые объяснили причину нашествия кабанов в Крыму

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Крымчане стали жаловаться на диких кабанов. В последнее время они стали все чаще покидать свои ареалы обитания и выходить к людям.

Как пояснил Александр Чернышов, заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедный Крым», появление диких кабанов обусловлено увеличением популяции.

«Увеличение численности кабана, обусловлено, прежде всего, отсутствием естественных хищников способных регулировать численность этого вида, результатом работы службы охраны в части предотвращения фактов незаконной охоты, а также достаточной кормовой базой и отсутствием заболеваний особей, составляющих популяцию в заповеднике. Также можно добавить, что численность кабана учитывается ежегодно в рамках проводимого государственного мониторинга и кадастра объектов животного мира».

Ранее сообщалось, что севастополец столкнулся с целым стадом кабанов на дороге. А незадолго до этого дикий кабан разгромил заправку в Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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