Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек ● Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки ● Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму ● В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек ● Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.
Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.
«За 15 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 859 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 109 503 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 860 случаев коронавируса.
За сутки от COVID-19 умерли в регионе 18 человек, выздоровели – 857. За весь период пандемии выздоровели 97 190 пациентов, умерли – 3 288.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В севастопольской больнице появится здание для хранения трупов. До 10 декабря планируется возвести патологоанатомический модуль.
За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.
Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму. В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.
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