Власть
Страдающих от антиковидных мер крымских бизнесменов зарывают в долговую яму
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Микрофинансовые организации только в этом году выдали предпринимателям более миллиарда рублей кредитов.
Крымские микрофинансовые организации с начала года выдали представителям малого и среднего бизнеса более миллиарда рублей кредитов, заявил глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко.
По его словам, всего было оформлено 500 кредитов. Шеряко в эфире телеканала «Миллет» отметил, что в регионе действует фонд микрозаймов с уменьшенной кредитной ставкой - вместо 7,5% займ можно взять под 3%. Такие условия действуют до конца года.
Представители сфер, которые пострадали от ограничительных мер, связанных с коронавирусом, могут получить займ размером до миллиона рублей под 1% годовых.
Как сообщалось, феодосийские предприниматели пожаловались губернатору Крыма Сергею Аксенову, что меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, еще больше зарывают их в долговую яму в условиях пандемии.
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