Страдающих от антиковидных мер крымских бизнесменов зарывают в долговую яму

фото © www.sovetskaya-adygeya.ru

Микрофинансовые организации только в этом году выдали предпринимателям более миллиарда рублей кредитов.

Крымские микрофинансовые организации с начала года выдали представителям малого и среднего бизнеса более миллиарда рублей кредитов, заявил глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко.

По его словам, всего было оформлено 500 кредитов. Шеряко в эфире телеканала «Миллет» отметил, что в регионе действует фонд микрозаймов с уменьшенной кредитной ставкой - вместо 7,5% займ можно взять под 3%. Такие условия действуют до конца года.

Представители сфер, которые пострадали от ограничительных мер, связанных с коронавирусом, могут получить займ размером до миллиона рублей под 1% годовых.

Как сообщалось, феодосийские предприниматели пожаловались губернатору Крыма Сергею Аксенову, что меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, еще больше зарывают их в долговую яму в условиях пандемии.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 520 рублей, ужин в ресторане - 2700. Согласно данным Крымстата, в октябре 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 520 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 467 руб.).

В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит. В Феодосии владельцы организаций общепита заявили о неминуемом банкротстве отрасли и попросили главу Крыма смягчить введенные ограничения.

Бизнес Севастополя силен табаком, едой и энергетикой. В перечень самых богатых компаний Крыма вошли только шесть севастопольских структур.

Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась. В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).