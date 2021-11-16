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Здоровье

Стало известно, какими ЛОР заболеваниями чаще всего болеют крымчане

08:41 вторник, 16 ноября 2021
Стало известно, какими ЛОР заболеваниями чаще всего болеют крымчане

фото © donmed.clinic

В 2020 году на базе оториноларингологического отделения филиала ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России в Крыму было выполнено 180 плановых операций.

Наиболее часто пациентам до 14 лет в Филиале проводятся аденотомия и септопластика. Аденотомия подразумевает удаление гипертрофированной глоточной миндалины (аденоидов) в том случае, если она затрудняет носовое дыхание, стимулирует развитие речевых нарушений, негативно влияет на слух. Септопластика проводится для устранения искривления носовой перегородки у ребенка, которое мешает нормальному дыханию.

Помимо этого, население полуострова в возрасте от 30 до 65 лет часто нуждается в полисинусотомии – операции, которая применяется при частых поражениях околоносовых пазух. К ним относятся синусит и гайморит, образование кист и полипов.

При всех перечисленных операциях применяются современные безопасные анестетики для общей анестезии как для детей, так и для взрослых, с использованием эндоскопического оборудования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.

Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму. В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.

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