Смертность в Крыму продолжает значительно превышать рождаемость

За девять месяцев 2021 года, по данным Крымстата, на полуострове родилось 13,5 тыс. детей. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Согласно приведенным на сайте ведомства данным, рождаемость на полуострове снижается пятый год подряд.

При этом резко выросла смертность, - за 9 месяцев 2021 года она составила 24,7 тыс. человек, - это на 21,5% больше, чем годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в Крыму за три квартала этого года составила 11,2 тыс. человек (на 73% больше, чем в 2020 году). За этот период число умерших в Крыму на 1000 человек населения (коэффициент смертности) составило 17,5. Средний коэффициент смертности в мире в настоящее время оценивается в 8,6 смертей на тысячу населения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, какими ЛОР заболеваниями чаще всего болеют крымчане. В 2020 году на базе оториноларингологического отделения филиала ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России в Крыму было выполнено 180 плановых операций.

В севастопольской больнице появится здание для хранения трупов. До 10 декабря планируется возвести патологоанатомический модуль.

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Коронавирус в Севастополе: восемь смертей за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявили 352 новых случая заболевания COVID-19, скончались восемь пациентов, сообщает пресс-служба правительства города.