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Происшествия

Смертность в Крыму продолжает значительно превышать рождаемость

10:21 вторник, 16 ноября 2021

За девять месяцев 2021 года, по данным Крымстата, на полуострове родилось 13,5 тыс. детей. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Согласно приведенным на сайте ведомства данным, рождаемость на полуострове снижается пятый год подряд.

При этом резко выросла смертность, - за 9 месяцев 2021 года она составила 24,7 тыс. человек, - это на 21,5% больше, чем годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в Крыму за три квартала этого года составила 11,2 тыс. человек (на 73% больше, чем в 2020 году). За этот период число умерших в Крыму на 1000 человек населения (коэффициент смертности) составило 17,5. Средний коэффициент смертности в мире в настоящее время оценивается в 8,6 смертей на тысячу населения.

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