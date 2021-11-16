Общество
Синоптики рассказали, угрожает ли Крыму бушующий в Новороссийске ураган
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Сегодня в Новороссийске из-за урагана с порывами до 33-38 м/с включили предупредительные сирены.
Журналисты узнали, не угрожает ли стихия Крыму.
«До конца дня мы ждем сильный северо-восточный ветер, такого же направления как был в Краснодаре и Новороссийске», — сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии «Крымской газете».
По ее словам, максимальные порывы ветра составят 17 м/с и более 20 не ожидается.
«Завтра, 17 ноября, на крымском полуострове ветер ослабнет», — сообщила синоптик.Также Любецкая отметила, что до конца недели осадков не предвидится, а температура воздуха составит 8-13 градусов днем и 0-5 ночью, в степных районах — до -3 мороза, на ЮБК — до 8 тепла. При этом, если на протяжении недели существенных осадков не будет, то в субботу и воскресенье ожидается дождь, а в горах есть вероятность выпадения мокрого снега.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Синоптики рассказали, угрожает ли Крыму бушующий в Новороссийске ураган
Сегодня в Новороссийске из-за урагана с порывами до 33-38 м/с включили предупредительные сирены.
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