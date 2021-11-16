Шубы из Крыма вышли на «международный» рынок

Крымский производитель изделий из меха готовится к поставкам продукции в Казахстан.

Об этом в интервью сообщила врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

«Всем известная наша южнобережная фабрика. У компании уже был контракт с Китаем, сейчас (идет) проработка заключения контракта с Казахстаном», – сказала Слуцкая.

По ее словам, в целом активно продолжаются переговоры по открытию специализированных магазинов российской продукции в Казахстане. «Крым там будет занимать достаточно большое количество полок. Это будет и косметика, и продукция пищевой промышленности, и много другое», – добавила Слуцкая.

Услугами Центра поддержки экспорта сейчас пользуется 198 субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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