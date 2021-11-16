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Власть

Севастопольским студентам перестанут продавать алкоголь

В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября – в Международный день студентов.

Руководители торговых организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о запрете в наглядной и доступной форме, сообщило правительство Севастополя.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан призвали жаловаться на судебных приставов-коррупционеров. Теперь можно позвонить на специальный номер и обо всем рассказать.

Симферопольца наказали за призывы к экстремизму. Житель Симферополя осужден за публичное разжигание ненависти к евреям в социальных сетях.

Мужчина пытался вывезти из Крыма взрывчатку в банке варенья. Украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым задержали на границе Крыма с Украиной мужчину, который пытался вывезти из территории полуострова взрывчатку в банке с вареньем, сообщают в пресс-службе Херсонского погранотряда.

Полиция изъяла у севастопольца почти 150 тысяч пачек немаркированных сигарет. Полицейские Севастополя задержали местного жителя, который торговал немаркированными сигаретами.

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