Севастопольским студентам перестанут продавать алкоголь

В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября – в Международный день студентов.

Руководители торговых организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о запрете в наглядной и доступной форме, сообщило правительство Севастополя.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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