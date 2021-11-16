Власть
Севастопольским студентам перестанут продавать алкоголь
В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября – в Международный день студентов.
Руководители торговых организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о запрете в наглядной и доступной форме, сообщило правительство Севастополя.
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
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