Российские военные подтвердили, что сбили спутник

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Российские военные подтвердили информацию об испытаниях противоспутниковой ракеты. Они заявили о поражении на орбите советского спутника «Целина-Д», сообщает Радио Свобода.

Его обломки, по словам Минобороны, не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности. Фрагменты, как заявило ведомство, внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся.

Ранее США предполагали, что ракета была выпущена по советскому спутнику «Космос-1408». В результате в космическом пространстве возникло более 1,5 тысячи осколков.

Глава Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками ответят России на действия, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях.

Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть «сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера». Этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран».

Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

«Роскосмос» заявил, что приоритетом для корпорации была и остается «безопасность экипажа МКС», не подтвердив и не опровергнув испытания противоспутниковой ракеты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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