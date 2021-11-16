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Путин исключил главу Севастополя из президиума Госсовета
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Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев исключен из состава президиума Госсовета России.
Об этом заявили опрошенные федеральные и региональные эксперты.
По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога Натальи Киселевой, в соцсетях многие жители полуострова считают исключение Развожаева из президиума Госсовета РФ следствием его жестких решений, принятых в городе для борьбы с коронавирусом и в частности с установлением блокпостов на границах города в октябре.
Но реальные мотивы этого решения Путина, считает Киселева, не связаны с антиковидной кампанией в Севастополе.
«Если бы состав президиума менялся ежемесячно, это выглядело бы странно. А так, я считаю, что это обычная ротация. Кроме того, если в отношении некоторых других персон есть веские основания говорить о причинах их исключения, то относительно Развожаева нет явных оснований, чтобы показывать таким образом свое отношение к нему со стороны центральной власти», – сказала Киселева.
Она также отметила, что само включение Михаила Развожаева в состав президиума Госсовета в 2020 году было обусловлено предвыборной кампанией в России.
И теперь, когда свою миссию он выполнил, удалось добиться роста явки избирателей на выборах и роста электорального рейтинга партии власти в регионе – от дополнительной нагрузки главу Севастополя решили избавить.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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