Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 77 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 41 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 74 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 79 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 77 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 87 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 11, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ждут очень сильный ветер. В начале следующей недели в Крыму ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 ноября.
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