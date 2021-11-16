При покупке электросамоката через интернет севастополец наткнулся на мошенника

В наше время покупка различных вещей через сеть Интернет считается наиболее удобным способом приобретения товаров.

Однако не все онлайн-продавцы действуют добросовестно, в связи с чем полицией Севастополя периодически регистрируются случаи мошенничества.

Так, недавно в отдел МВД России по Ленинскому району обратился 59-летний житель Севастополя. Мужчина сообщил правоохранителям, что на интернет-сервисе обнаружил объявление о продаже электросамоката. Желая приобрести двухколесное транспортное средство, он перечислил продавцу предоплату в размере 5 тысяч рублей, однако заказанный товар ему так и не поступил. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника.

Для предупреждения подобных преступлений полиция Севастополя призывает севастопольцев и гостей города придерживаться соответствующих мер предосторожности при осуществлении покупок дистанционным способом.

При онлайн-покупках необходимо пользоваться системой безопасной сделки. Кроме того, перед перечислением предоплаты следует настоять на проведении с продавцом личной встречи, для чего рекомендуется вступать в правоотношения с гражданами, проживающими в нашем регионе. При отсутствии такой возможности попросите продавца рассказать о продаваемой вещи как можно больше информации, показать ее видео со всех ракурсов. Учитывая, что злоумышленники чаще всего выкладывают сразу в нескольких частных объявлениях несуществующий номер мобильного телефона, перед покупкой следует связаться с продавцом. Если абонент долго находится вне зоны действия сети, то это должно вызвать подозрение. Продажа дорогостоящего имущества по низкой цене также должна вас насторожить. По возможности договоритесь об оплате покупки после доставления вам товара, когда вы сможете убедиться в его надлежащем качестве и количестве.

Если же вы пострадали от мошенничества, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

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