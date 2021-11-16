Норму по прививкам от COVID-19 выполнили только в Симферополе

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Остальные регионы Крыма отстают по темпам вакцинации.

Симферополь лидирует по темпам вакцинации от коронавируса в Крыму. В столице республики привили 83,9% жителей, сообщила пресс-служба минздрава РК.

Всего в Крыму первым компонентом привились 803119 человек, вторым – 610859, передает Крыминформ. Плановый показатель по вакцинации взрослых граждан - 1212687 человек или 80% от числа людей, которые подлежат вакцинации.

Следом за столицей Крыма следуют Черноморский район – 73,5% привитых жителей и Армянск – 71,8%.

На территории Алушты, Ялты, Судака, Керчи, Белогорска, Советского, Красноперекопского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского и Красногвардейского районов привили от 60 до 69% граждан. От 58% до 60% жителей вакцинировали в Евпатории, Феодосии, Джанкойском, Бахчисарайском и Ленинском районах. Отстают Кировский, Симферопольский и Первомайский районы – там привито от 52 до 56% граждан.

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