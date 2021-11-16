На дорогах Крыма массово гибнут пешеходы

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За 10 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода, в которых 57 человек погибли и 296 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы. С января по октябрь по вине водителей автобусов в Крыму зарегистрировано 26 ДТП, в которых 2 человека погибли и 50 получили различные травмы.

С 15 ноября по 15 декабря 2021 года Госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий «Месячник безопасности дорожного движения». Запланировано проведение оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, пешеход!», «Нетрезвый водитель», «Безопасный перевозчик».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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