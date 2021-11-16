Легковушка протаранила здание поселкового совета в Крыму

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в здание в курортном поселке Николаевка Симферопольского района. Как сообщили в МВД по Крыму, обошлось без пострадавших.

«15 ноября в 22.20 в поселке Николаевка Симферопольского района водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь из Симферополя в сторону Николаевки, на ул. Советской не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на здание. В результате ДТП никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. «Сотрудники ГИБДД установили, что водитель управлял автомобилем будучи лишенным права на управление транспортными средствами в связи с оставлением им в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», – добавили в МВД.

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях и Telegram-каналах. На снимках видно, что автомобиль снес установленный у здания забор. При этом от удара легковушку перевернуло – она стоит на земле капотом, а крышей опирается на здание. Как пишут «Вести Крым», в здании, которое протаранила легковушка, находится поселковый совет Николаевки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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