Власть
Крымчанину дали условный срок «за призывы к экстремизму» в интернете
Суд приговорил симферопольца, создавшего в одной из соцсетей аккаунт, с помощью которого он призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемых по национальному признаку (евреям), к условному сроку.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда крымской столицы.
«Действия подсудимого были направлены на формирование у неограниченного круга лиц мнения о необходимости совершения насильственных действий по отношению к данной группе лиц, выделенной по признаку национальности, на открытых для неопределенно широкого круга пользователей различных ресурсах», — уточнили в пресс-службе.
С учетом того, что мужчина признал вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде условного срока. Теперь в течение 2 лет он должен своим поведением доказать, что встал на путь исправления. Также подсудимый был лишен права заниматься распространением информации в интернете на 1 год.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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