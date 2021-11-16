Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.2
воздух +7
море +15

Власть

Крымчанину дали условный срок «за призывы к экстремизму» в интернете

Суд приговорил симферопольца, создавшего в одной из соцсетей аккаунт, с помощью которого он призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемых по национальному признаку (евреям), к условному сроку.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда крымской столицы.

«Действия подсудимого были направлены на формирование у неограниченного круга лиц мнения о необходимости совершения насильственных действий по отношению к данной группе лиц, выделенной по признаку национальности, на открытых для неопределенно широкого круга пользователей различных ресурсах», — уточнили в пресс-службе.

С учетом того, что мужчина признал вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде условного срока. Теперь в течение 2 лет он должен своим поведением доказать, что встал на путь исправления. Также подсудимый был лишен права заниматься распространением информации в интернете на 1 год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Судебные приставы в Севастополе арестовали два автомобиля должников. В Севастополе продолжаются совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов.

Крымчан призвали жаловаться на судебных приставов-коррупционеров. Теперь можно позвонить на специальный номер и обо всем рассказать.

Симферопольца наказали за призывы к экстремизму. Житель Симферополя осужден за публичное разжигание ненависти к евреям в социальных сетях.

Мужчина пытался вывезти из Крыма взрывчатку в банке варенья. Украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым задержали на границе Крыма с Украиной мужчину, который пытался вывезти из территории полуострова взрывчатку в банке с вареньем, сообщают в пресс-службе Херсонского погранотряда.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 859 новых случаев коронавируса, впервые с 3 октября не зафиксирован антирекорд по числу заболевших.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 16 ноября

Какой сегодня праздник 16 ноября фото

Сегодня, 16 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
На дорогах Крыма массово гибнут пешеходы

На дорогах Крыма массово гибнут пешеходы

За 10 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода, в которых 57 человек погибли и 296 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации