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Происшествия

Крымчанина будут судить за упавшую с парапланом 16-летнюю туристку

13:40 вторник, 16 ноября 2021

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, в прокуратуре Ялты утвердили обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Ялтинском городском суде.

Следком установил, что 17 июля текущего года владелец параплана за 8 тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края. Мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, не имел соответствующей лицензии, сертификата и медицинского заключения. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри.

В результате владелец параплана и школьница получили травмы. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут и проходят длительную реабилитацию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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