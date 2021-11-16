Происшествия
Крымчанина будут судить за упавшую с парапланом 16-летнюю туристку
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.
Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, в прокуратуре Ялты утвердили обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Ялтинском городском суде.
Следком установил, что 17 июля текущего года владелец параплана за 8 тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края. Мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, не имел соответствующей лицензии, сертификата и медицинского заключения. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри.
В результате владелец параплана и школьница получили травмы. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут и проходят длительную реабилитацию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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