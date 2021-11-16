Крымчанина будут судить за упавшую с парапланом 16-летнюю туристку

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, в прокуратуре Ялты утвердили обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Ялтинском городском суде.

Следком установил, что 17 июля текущего года владелец параплана за 8 тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края. Мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, не имел соответствующей лицензии, сертификата и медицинского заключения. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри.

В результате владелец параплана и школьница получили травмы. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут и проходят длительную реабилитацию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольским студентам перестанут продавать алкоголь. В соответствии с законом «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» запрещена розничная продажа алкогольных напитков 17 ноября – в Международный день студентов.

Судебные приставы в Севастополе арестовали два автомобиля должников. В Севастополе продолжаются совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов.

Крымчан призвали жаловаться на судебных приставов-коррупционеров. Теперь можно позвонить на специальный номер и обо всем рассказать.

Симферопольца наказали за призывы к экстремизму. Житель Симферополя осужден за публичное разжигание ненависти к евреям в социальных сетях.