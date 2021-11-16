Крымчанин отправится в колонию за полсотни кустов конопли

Суд вынес обвинительный приговор жителю крымского села Золотое Поле, который вырастил 49 кустов конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый посадил и в последующем ухаживал за всходами растения, создавая тем самым благоприятные условия для выращивания и созревания конопли», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчина признан виновным в преступлении по статье с формулировкой «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».

По решению суда ему предстоит отправится в колонию-поселение на полгода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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