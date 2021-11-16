Крым может потерять астрофизическую обсерваторию

фото © prostorikrima.ru

Расширение городов, появление новых микрорайонов и зданий на Крымской земле - неожиданно стало большой проблемой для астрономов полуострова. И главная проблема — это свет.

А точнее — как говорят ученые- световое загрязнение, которое мешает исследованиям. Именно это световое загрязнение не позволяет наблюдать космические объекты даже с помощью самых современных телескопов. Об этом «Вести Крым» сообщили ученые.

Этот эффект уже оказал необратимое влияние на работу крупнейшей обсерватории нашей страны - Пулковской, она расположена в Санкт-Петербурге. Ее судьбу по опасениям крымских ученых может повторить и астрофизическая обсерватория в поселке Научный.

В Крымской астрофизической обсерватории, так называемая засветка неба от искусственных источников света в ночное время суток в последнее время выросла настолько, что невооруженным глазом на небосводе можно различить только самые яркие звезды.

«Нам измерить яркость объекта, главную его основополагающую характеристику при исследовании, становится все сложнее и сложнее и поэтому исследования теряют ценность, из-за того что у них ошибка возрастает и наши исследования становятся менее конкурентноспособными на мировом рынке астрономических исследований», - сказал научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Световое загрязнение - это избыток искусственного света - а это внутреннее и наружное освещение в домах и зданиях, тепличные комплексы с круглосуточной подсветкой, уличное освещение. Учеными давно доказано - световое загрязнение влияет на миграционный цикл птиц, привлекает насекомых, таких как комары. Может вызывать изменения в метаболизме наших клеток. И наконец, именно из-за световому загрязнению мы не видим звезд на ночном небе в больших городах.

Ученые отмечают - до начала создания научного кластера на этом месте было большое картофельное поле, поблизости не было никаких крупных населенных пунктов, сейчас ситуация с засветкой неба в поселке Научный изменилась кардинально.

«Крым тоже разрастается рядом населенные пункты и крупные города там Симферополь, Севастополь, Бахчисарай и Здесь начинают строить здания, которые к нашей обсерватории не имеют прямого», - сказал старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Василий Румянцев

Здание о котором нехотя говорят здесь все ученые это - многоэтажная гостиница, недавно построенная в непосредственной близости от телескопов. Этот видеоролик наглядно демонстрирует - из-за яркой иллюминации звезд на небе практически не видно. Ученые опасаются, что Крымская астрофизическая обсерватория уже в ближайшее время может повторить судьбу другой.

«Сейчас мы хотим добиться хотя бы того чтобы не расширять эту ситуацию то есть те объекты которые будут строиться где-то вблизи астрономических обсерваторий они должны строиться по определенным характеристикам, при строительстве дорог необходимо использовать защитные колпаки, для того чтобы минимизировать освещение вот именно такого плана мы бы хотели сейчас добиться принятия проекта», - цитирует директора «КрАО РАН» Аллу Ростопчина-Шаховскую «Вести Крым».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шокирующая статистика: убыль населения Крыма выросла почти вдвое. За восемь месяцев текущего года убыль населения в Крыму увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Красных пещерах может появиться мини-метро. Российские спелеологи в Крыму начали проводить топографическую съемку Красной пещеры, чтобы изучить потенциал подземных вод. На сегодняшний день съемка выполнена на 30 %.

Обновленный спорткомплекс «Динамо» в Симферополе пообещали открыть 25 декабря. 25 декабря текущего года в Симферополе планируется открытие спортивного комплекса «Динамо», расположенного на улице Декабристов, где проводятся строительные работы.

Территорию у озера Мойнаки в Крыму застроят за 35 млрд рублей. Планируется создание туристических и жилищно-рекреационных комплексов.