Какой сегодня праздник 16 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 16 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)

Ежегодно 16 ноября в мире отмечают Всемирный день рукоделия (World Needlework Day), который, безусловно, посвящен всем тем, кто вкладывает свой творческий талант в изделия ручной работы. Рукоделием называют вид занятий, подразумевающий создание чего-либо своими руками. Любые вещи, будь то выпечка, косметические товары или изделия из дерева, одеяла, игрушки или произведения искусства, сделанные руками, автоматически означают, что это изделия, созданные благодаря рукоделию.

Безусловно, рукоделие – это достаточно кропотливое занятие, однако в итоге получается прекрасный результат. И, конечно же, рукоделие имеет одно огромное яркое преимущество. Все предметы, которые созданы своими руками, приносят пользу для дома, человека или быта.

Сегодня список видов рукоделия просто огромен. Все их можно разделить по категориям в зависимости от применяемого материала, техники исполнения или получающихся предметов. Вещи можно создавать из: ткани и нитей; бумаги; стекол; дерева; камня; натуральных материалов; массы для моделирования и др.

Всероссийский день самбо

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда вид спорта был признан Спорткомитетом СССР.

В этот день во многих городах России в спортивных школах и клубах проходят дни открытых дверей, показательные выступления самбистов и, конечно, соревнования среди юношей, девушек, молодежи, мужчин, женщин и ветеранов.

Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, и было приурочено к 70-летнему юбилею вида спорта. На Красной площади в Москве были организованы яркие показательные выступления и юношеские соревнования. С 2009 года праздник приобрел всероссийский размах.

Анна Холодная

Народный праздник «Анна Холодная» отмечается 16 ноября (по старому стилю – 3 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права. Другие названия праздника: «Анна», «Кросник», «Агапий», «Бабы».

Также сегодня, 16 ноября, отмечают такие праздники:

- Всероссийский день проектировщика

- Международный день толерантности (International Day for Tolerance)

- День памяти преподобного Акепсима Антиохийского

- День работников радио, телевидения и связи Украины

- День президента Республики Таджикистан

- День белорусской куклы

- Праздник суточного застолья

- День нанизывания бисера

- Международный день борьбы с анорексией

- День фаст-фуда (National Fast Food Day) в США

- День «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) в США

- День матери в КНДР

- День пуговиц (National Button Day) в США

- День исландского языка

- День святого Кристобаля, День основания Гаваны на Кубе

Сегодня именины празднуют: Феодотия, Федор, Георгий, Федот, Аттик, Илья, Евстрат, Агап, Иосиф, Перпетуя, Анна, Марин, Гертруда, Дасий, Север (Севир), Аифал, Евдоксий, Акепсим, Андрон (Андрона), Ахеменид, Дикторина, Истукарий, Катерий, Никтополион, Океан, Пактовий, Светлана (Фотиния), Снандулия (Яздундокта).

Что происходило 16 ноября в прошлые годы

1582 - Иван IV Грозный убил своего сына. Само прозвище князя из рода Рюриковичей достаточно полно характеризует период его правления. Постоянные изнурительные войны довели страну до нищеты. Сам факт убийства сына стал известен широкому кругу украинцев благодаря картине Ильи Репина.

1632 - Состоялась битва при Лютцене. Это было одно из самых значительных и масштабных сражений тридцатилетней войны. В битве участвовали шведы под руководством Густава II Адольфа и Габсбургов под руководством Альбрехта Валленштайна.

1700 - Провозглашение Пруссии королевством. До этого земли были в составе Священной Римской империи.

1848 - В Лондоне состоялся последний концерт выдающегося польского композитора Фредерика Шопена. В 1849 году он умер.

1895 - Новое изобретениекинематограф, право изобретения которого принадлежало братьям Люмьер, показали в Сорбонне (Франция).

1918 - Еще одно провозглашение республикиВенгрия выходит из состава Австро-Венгерской империи и меняет форму правления.

1933 - Первый шаг многолетней истории непростых отношенийСоветский союз и США установили дипломатические отношения с перспективой на сотрудничество.

1967 - Начался Первый Всемирный конгресс Свободных украинцев. Заседание продолжалось 4 дня, местом проведения был Нью-Йорк.

1994 - В Украине узаконен профессиональный праздник работников радио, телевидения и связи (указ президента № 667/94 от 11.11.1994г.)

2002 - Президент Украины Леонид Кучма подписал указ об отставке Анатолия Кинаха, а также направил на рассмотрение в Верховную Раду предложение о назначении нового премьераВиктора Януковича.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 ноября. Какие праздники будут завтра?

