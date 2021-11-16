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Происшествия

Феодосиец покатал подругу на украденной доске для серфинга

41-летний житель поселка Коктебель, прогуливаясь вечером по пляжу, нашел сап-доску для серфинга. Вместе со своей знакомой он покатался на доске в море.

После того, как пара поплавала, злоумышленник оставил доску на волнах, а сам вплавь вернулся на берег, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Хозяин доски 30-летний местный житель, заметив пропажу, обратился в полицию. Сумма материального ущерба составила 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Евпатории разгромил остановку и сдался полиции. В Евпатории на ул. Чапаева неизвестный разбил стекло на автобусной остановке.

Пьяный севастополец угрожал поджечь продуктовый магазин. Наряд вневедомственной охраны прибыл в один из продуктовых магазинов по сигналу тревожной кнопки.

Курьер по доставке еды обкрадывал крымчан. Житель Джанкоя проведет в исправительной колонии общего режима 2 года за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. После освобождения он еще полгода будет ограничен в свободе.

В Севастополе иностранец эвакуировал чужой «ВАЗ» и сдал его на металл. В Севастополе 49-летний житель ближнего зарубежья с помощью арендованного эвакуатора украл чужую машину, перевез ее в другой город и сдал в пункт приема металлолома за пять тысяч рублей.

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