Феодосиец покатал подругу на украденной доске для серфинга

41-летний житель поселка Коктебель, прогуливаясь вечером по пляжу, нашел сап-доску для серфинга. Вместе со своей знакомой он покатался на доске в море.

После того, как пара поплавала, злоумышленник оставил доску на волнах, а сам вплавь вернулся на берег, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Хозяин доски 30-летний местный житель, заметив пропажу, обратился в полицию. Сумма материального ущерба составила 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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