Екатерина II писала о пользе вакцинации

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В аукционном доме MacDougalls’s сообщили о продаже уникального письма российской императрицы Екатерины II, которая считала вакцинацию необходимой для населения.

Документ содержит сведения о первой на территории России кампании по вакцинации людей от оспы, передает издание ФАН. Екатерина II написала письмо генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву во время путешествия на Крымский полуостров. Императрица объясняла, как именно нужно организовать кампанию по вакцинации в государстве.

Представители аукционного дома уверяют, что Екатерина II была первом человеком в Российской империи, которую привили вакциной.

На торги будет выставлен один лот – портрет российской императрицы и ее письмо. Начальная стоимость предметов составит 1,2 миллиона фунтов стерлингов – порядка 117 миллионов рублей. Историческая подлинность письма уже подтверждена.

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