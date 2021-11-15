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Власть

Жители севастопольских садовых товариществ задолжали за свет более 10 млн рублей

08:50 понедельник, 15 ноября 2021
Севастополь

Просроченная задолженность садоводческих некоммерческих товариществ Севастополя за потребленную электроэнергию на 1 октября составила более 10,1 млн рублей.

Большую часть этой суммы товарищества накопили в этом году.

«Только с начала года садовые товарищества накопили долги на сумму 8 млн рублей», – сообщили в ООО «Севэнергосбыт».

При этом почти половина долга – 48,5% – принадлежит двум товариществам: У ТСН «Родник» – 2,7 млн рублей, у ТСН «СНТ «Горный» – 2,2 млн рублей.

«Как показывает практика, долги СНТ образуются из-за несвоевременной оплаты электроэнергии собственниками земельных участков либо по причине нецелевого расходования средств товариществами. Кроме того, если в СНТ нет единства по управлению имуществом, имеют место конфликты, то это также не способствует ни платежной дисциплине по расчетам дачников с товариществом, ни его платежеспособности перед поставщиком энергоресурса», – отметили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что бывший крупный должник – товарищество «Скиф» – стал платить за свет после смены председателя.

В июле этого года было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что управляющая компания «Центр» задолжала за свет 6,4 млн рублей, а тем временем жильцы домов заплатили на счет компании более 11 млн рублей.

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