Происшествия
Житель Евпатории разгромил остановку и сдался полиции
В Евпатории на ул. Чапаева неизвестный разбил стекло на автобусной остановке.
Очевидцы разместили фото в соцсетях.
Как стало известно, виновником оказался житель Евпатории. Молодой человек сам сдался полиции и готов возместить ущерб.
Ранее сообщалось, что в Ялте задержали 23-летнего вандала, который разрисовал подземный переход. За свои рисунки он заплатил штраф 40 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Курьер по доставке еды обкрадывал крымчан. Житель Джанкоя проведет в исправительной колонии общего режима 2 года за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. После освобождения он еще полгода будет ограничен в свободе.
В Севастополе иностранец эвакуировал чужой «ВАЗ» и сдал его на металл. В Севастополе 49-летний житель ближнего зарубежья с помощью арендованного эвакуатора украл чужую машину, перевез ее в другой город и сдал в пункт приема металлолома за пять тысяч рублей.
В Ялте задержали похитителя 135 тысяч рублей. С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали 135 тысяч рублей наличными.
В Симферополе задержали шестерых сбытчиков фальшивых купюр. Как установили полицейские, 33-летний местный житель купил 15 поддельных 5-тысячных купюр и забрал их, отыскав «закладку» в лесу.
Пьяный севастополец угрожал поджечь продуктовый магазин
Наряд вневедомственной охраны прибыл в один из продуктовых магазинов по сигналу тревожной кнопки.
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За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.
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В Крыму ждут очень сильный ветер
В начале следующей недели в Крыму ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.