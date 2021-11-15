Житель Евпатории разгромил остановку и сдался полиции

В Евпатории на ул. Чапаева неизвестный разбил стекло на автобусной остановке.

Очевидцы разместили фото в соцсетях.

Как стало известно, виновником оказался житель Евпатории. Молодой человек сам сдался полиции и готов возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержали 23-летнего вандала, который разрисовал подземный переход. За свои рисунки он заплатил штраф 40 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Курьер по доставке еды обкрадывал крымчан. Житель Джанкоя проведет в исправительной колонии общего режима 2 года за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. После освобождения он еще полгода будет ограничен в свободе.

В Севастополе иностранец эвакуировал чужой «ВАЗ» и сдал его на металл. В Севастополе 49-летний житель ближнего зарубежья с помощью арендованного эвакуатора украл чужую машину, перевез ее в другой город и сдал в пункт приема металлолома за пять тысяч рублей.

В Ялте задержали похитителя 135 тысяч рублей. С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали 135 тысяч рублей наличными.

В Симферополе задержали шестерых сбытчиков фальшивых купюр. Как установили полицейские, 33-летний местный житель купил 15 поддельных 5-тысячных купюр и забрал их, отыскав «закладку» в лесу.