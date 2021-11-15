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Коронавирус в Крыму

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

09:13 понедельник, 15 ноября 2021
За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

фото © iz.ru

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

«За 14 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 860 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 108 644 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.

За сутки в регионе от коронавируса умерли 18 человек, выздоровели – 858 пациентов. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 108 644 случая COVID-19. Выздоровели всего 96 333 пациента, умерли – 3 270.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Крыму. В Крыму вирус подтвержден у 851 человека за минувшие сутки. Это следует из данных минздрава Крыма.

В Севастополе от ковида за сутки умерли 10 человек. По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Житель Севастополя продал в интернете тысячи поддельных ковид-сертификатов. Информацию о покупателях поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов выставили на продажу в сети.

Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19. Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.

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