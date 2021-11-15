Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +10
море +15

Водный кризис

Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма

13:25 понедельник, 15 ноября 2021
Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма

фото © Новости Крыма

Ситуация с водоснабжением восточного побережья Крыма стабильная, опасения горожан о возможности введения графиков в Феодосии беспочвенны, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

«В настоящий момент Феодосия, весь Керченский полуостров абсолютно стабилен в части водоснабжения. Никаких графиков мы там вводить не собираемся», - подчеркнул эксперт.

При этом он признал, что сейчас региону не помешала бы вода, которую использовали в курортный сезон.

«В настоящий момент Феодосия потребляет вне курортного сезона порядка 40 тыс. кубометров в сутки. В курортный сезон, который рекордным был в этом году, мы «бросали» на Феодосию 125 тыс. кубов в сутки. Этим курортным сезоном мы выпили воду, которой, по нашим прогнозным оценкам, должно было хватить до конца ноября»,- пояснил Новик.

Он заверил, что на предприятии учли полученный в этом сезоне опыт и постараются заранее предусмотреть все возможные нюансы в части обеспечения водой.

Поскольку Керченский полуостров, по словам Новика, находится на единственном источнике водоснабжения - артезианской воде, предприятию «необходимо изменить режим закачивания воды в водохранилища, чтобы более уверенно смотреть в следующий курортный сезон», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мусорный полигон в Симферополе остается закрытым. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Симферополе завершена, сейчас проводится повторная экологическая экспертиза.

В Симферополе под снос пойдут 20 объектов. В крымской столице демонтируют 20 незаконно возведенных объектов.

Жители севастопольских садовых товариществ задолжали за свет более 10 млн рублей. Просроченная задолженность садоводческих некоммерческих товариществ Севастополя за потребленную электроэнергию на 1 октября составила более 10,1 млн рублей.

В России вырастут тарифы на интернет и ТВ. Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 860 человек

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 860 случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов

Мистический Камень Судьбы на южном склоне Крымских гор притягивает туристов фото

Необычная глыба на горе Кошка (Большая Ялта) попала в объектив крымского фотографа Романа Морженкова.

Общество
Караимы Крыма заявили, что доказали генетическое родство с крымскими татарами

Караимы Крыма заявили, что доказали генетическое родство с крымскими татарами

Региональная национально-культурная автономия крымских караимов завершила работу по созданию генетической базы данных своего народа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации