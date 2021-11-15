Водный кризис
Развитие сюжета: Жителей Крыма попросили экономить воду ● Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды ● Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды ● Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков ● Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года
Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма
фото © Новости Крыма
Ситуация с водоснабжением восточного побережья Крыма стабильная, опасения горожан о возможности введения графиков в Феодосии беспочвенны, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.
«В настоящий момент Феодосия, весь Керченский полуостров абсолютно стабилен в части водоснабжения. Никаких графиков мы там вводить не собираемся», - подчеркнул эксперт.
При этом он признал, что сейчас региону не помешала бы вода, которую использовали в курортный сезон.
«В настоящий момент Феодосия потребляет вне курортного сезона порядка 40 тыс. кубометров в сутки. В курортный сезон, который рекордным был в этом году, мы «бросали» на Феодосию 125 тыс. кубов в сутки. Этим курортным сезоном мы выпили воду, которой, по нашим прогнозным оценкам, должно было хватить до конца ноября»,- пояснил Новик.
Он заверил, что на предприятии учли полученный в этом сезоне опыт и постараются заранее предусмотреть все возможные нюансы в части обеспечения водой.
Поскольку Керченский полуостров, по словам Новика, находится на единственном источнике водоснабжения - артезианской воде, предприятию «необходимо изменить режим закачивания воды в водохранилища, чтобы более уверенно смотреть в следующий курортный сезон», - заключил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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