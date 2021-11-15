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Происшествия

Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП под Алуштой

17:51 понедельник, 15 ноября 2021
Алушта

Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали в результате столкновения с грузовиком и внедорожником, произошедшего под Алуштой.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Ялты в направлении Симферополя, допустил столкновение с автомобилем «Камаз 5511», который двигался в попутном направлении, после чего Ford совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель и пассажир Ford получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что авария произошла сегодня примерно в 10.20. По факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В социальных сетях и Telegram-каналах опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что автомобиль Ford – это такси. В результате столкновения он лишился мотора, который лежит в нескольких десятках метрах от машины. Ford стоит посредине проезжей части, а другие участники ДТП – «Камаз» и внедорожник Toyota – стоят на обочинах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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