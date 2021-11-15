Происшествия
В Ялте задержали похитителя 135 тысяч рублей
С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали 135 тысяч рублей наличными.
По горячим следам правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который сознался в краже, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«Похититель рассказал, что временно проживал в одном доме с заявительницей. Дождавшись, когда ее не будет дома, он тайно похитил деньги и потратил их на собственные нужды», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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