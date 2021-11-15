В Ялте эвакуировали заблудившихся туристов

В Ялте в районе села Краснокаменка туристы в темное время суток сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Сотрудники МЧС Крыма связались с заявителем и выяснили их точное место нахождения – восточный склон Бабуган яйлы. Спустя короткое время, двое парней и одна девушка, были обнаружены и эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, туристы поднималась в сторону плато Бабуган яйлы не рассчитали время возвращения и в темное время суток потеряли ориентиры.

Ранее сообщалось, что две туристки сбились с пути в районе Нижнего плато Чатыр-Дага. Женщин эвакуировали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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