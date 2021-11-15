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Происшествия

В Ялте эвакуировали заблудившихся туристов

14:02 понедельник, 15 ноября 2021
Ялта

В Ялте в районе села Краснокаменка туристы в темное время суток сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Сотрудники МЧС Крыма связались с заявителем и выяснили их точное место нахождения – восточный склон Бабуган яйлы. Спустя короткое время, двое парней и одна девушка, были обнаружены и эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, туристы поднималась в сторону плато Бабуган яйлы не рассчитали время возвращения и в темное время суток потеряли ориентиры.

Ранее сообщалось, что две туристки сбились с пути в районе Нижнего плато Чатыр-Дага. Женщин эвакуировали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов. Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.

Туристка застряла на 10-метровом камне на Демерджи. 2 ноября в 13:20 крымским спасателям поступил звонок от жительницы Сочи.

На Чатыр-Даге заблудились двое туристов. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во время прогулки заблудились двое мужчин.

В Карадагском заповеднике пострадала туристка. Туристка получила травму в Карадагском заповеднике, из труднодоступной горно-лесной местности ее эвакуировали спасатели.

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