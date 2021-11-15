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Происшествия

В Симферополе задержали шестерых сбытчиков фальшивых купюр

07:45 понедельник, 15 ноября 2021
Симферополь

Как установили полицейские, 33-летний местный житель купил 15 поддельных 5-тысячных купюр и забрал их, отыскав «закладку» в лесу.

Затем по договоренности с остальными участниками группы он приступил к размену фальшивок, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

По замыслу, организатору возвращалось 4 тысячи рублей с размена каждой фальшивой банкноты. Сдачу подельники оставляли себе. При обысках в домах задержанных правоохранители нашли достаточно доказательств, указывающих на вину граждан.

Большая часть поддельных банкнот была изъята и приобщена к материалам уголовных дел.

Теперь же задержанным грозит до 8 лет лишения свободы вкупе со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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