Происшествия
В Симферополе задержали шестерых сбытчиков фальшивых купюр
Как установили полицейские, 33-летний местный житель купил 15 поддельных 5-тысячных купюр и забрал их, отыскав «закладку» в лесу.
Затем по договоренности с остальными участниками группы он приступил к размену фальшивок, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По замыслу, организатору возвращалось 4 тысячи рублей с размена каждой фальшивой банкноты. Сдачу подельники оставляли себе. При обысках в домах задержанных правоохранители нашли достаточно доказательств, указывающих на вину граждан.
Большая часть поддельных банкнот была изъята и приобщена к материалам уголовных дел.
Теперь же задержанным грозит до 8 лет лишения свободы вкупе со штрафом в размере до 1 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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