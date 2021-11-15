Власть
В Симферополе пообещали платить дворникам по 25 тысяч рублей
Впервые за три года симферопольским дворникам повысят зарплату. Такое решение принято после встречи с рабочими.
Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
«Индексация заработной платы не проводилась с 2019 года. Мы провели проверку и принято решение с 1 ноября увеличить всем сотрудника МБУ «Город» повысить зарплату на 7,3 %», — сказал Демидов.
Кроме того, внесены изменения в положение об оплате труда в части уменьшения стажа для того, чтобы все рабочие и дворники получали на руки не менее 25 тысяч рублей.
Ранее Валентин Демидов заявил, что планируется поэтапное увеличение уровня оплаты труда уборщиков территории и дворников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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