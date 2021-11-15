В Симферополе под снос пойдут 20 объектов

В крымской столице демонтируют 20 незаконно возведенных объектов.

Об этом сообщила начальник управления муниципального контроля администрации Симферополя Наталья Турченко по итогам заседания комиссии по сносу объектов, расположенных на территории города без правовых оснований. На рассмотрение комиссии были вынесены материалы о размещении киосков, павильонов, гаражей, ворот, навесов, пристроек и других объектов.

По результатам их рассмотрения сотрудники структурных подразделений администрации приняли решение о сносе семи капитальных и 13 нестационарных построек. Еще один материал отправлен на доработку.

«Мероприятия по выявлению незаконно размещенных объектов в Симферополе осуществляются работниками профильных структурных подразделений на регулярной основе. На территории города выявляются различные постройки, размещенные на муниципальной земле в нарушение норм действующего законодательства. Кроме того, большое количество таких самовольных построек портит визуальный вид города и занимает место, где мог бы размещаться другой объект», - отметила Наталья Турченко.

И добавила, что комиссия изучает материалы не только по объектам, выявленным непосредственно сотрудниками администрации, а и по постройкам или конструкциям, о которых сообщают жители Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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