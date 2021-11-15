В Севастополе объявлено вознаграждение за поимку автора котограффити

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В соцсетях разыскивают севастопольского художника, который разрисовал весь город котиками.

Автор поста готов предложить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей в обмен на имя художника.

Пользователи соцсетей строили различные предположения относительно художника и автора поста.

«Если бы эта новость была в Евпатории, я бы сказал, что я нашел художника, давай 5000 руб. В итоге вину взял бы на себя за пятерку».

«Это Чеширский кот — он появляется и исчезает плавно, не сразу весь».

«Истребили всех котов, почти, вот человек и возвращает их таким способом».

«Художник, бесплатный сыр только в мышеловке, не ведись».

«Штраф за вандализм будет больше».

«Банда «Белая кошка»…гараж проверь… сыщик».

Напомним, в Симферополе могут появиться специальные площадки, где уличные художники смогут себя проявлять.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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