Общество
В Севастополе объявлено вознаграждение за поимку автора котограффити
фото © соцсети
В соцсетях разыскивают севастопольского художника, который разрисовал весь город котиками.
Автор поста готов предложить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей в обмен на имя художника.
Пользователи соцсетей строили различные предположения относительно художника и автора поста.
«Если бы эта новость была в Евпатории, я бы сказал, что я нашел художника, давай 5000 руб. В итоге вину взял бы на себя за пятерку».
«Это Чеширский кот — он появляется и исчезает плавно, не сразу весь».
«Истребили всех котов, почти, вот человек и возвращает их таким способом».
«Художник, бесплатный сыр только в мышеловке, не ведись».
«Штраф за вандализм будет больше».
«Банда «Белая кошка»…гараж проверь… сыщик».
Напомним, в Симферополе могут появиться специальные площадки, где уличные художники смогут себя проявлять.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Мусорный полигон в Симферополе остается закрытым. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Симферополе завершена, сейчас проводится повторная экологическая экспертиза.
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В Севастополе объявлено вознаграждение за поимку автора котограффити
В соцсетях разыскивают севастопольского художника, который разрисовал весь город котиками.
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