Происшествия
В Севастополе иностранец эвакуировал чужой «ВАЗ» и сдал его на металл
В Севастополе 49-летний житель ближнего зарубежья с помощью арендованного эвакуатора украл чужую машину, перевез ее в другой город и сдал в пункт приема металлолома за пять тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
C заявлением о пропаже к правоохранителям обратился владелец «ВАЗ-21011», который пришел на автостоянку и не обнаружил там своего авто. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника.
«Полицейские установили, что подозреваемый заметил на стоянке автомобиль «Жигули» и, поскольку транспорт не был оборудован охранной сигнализацией, решил его похитить. С помощью арендованного эвакуатора мужчина доставил автомобиль в Симферополь и там сдал похищенное транспортное средство на металлолом за пять тысяч рублей», - сказано в сообщении.
Как оказалось, вырученные деньги мужчина успел потратить. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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